Ставрополь, , 18:47 — REGNUM Следователи начали проверку после крупного ДТП в Кочубеевском районе Ставрополья с участием пассажирской «Газели», грузовика и нескольких легковых автомобилей. Предстоит выяснить, насколько оказываемые микроавтобусом услуги по перевозке соответствовали нормам безопасности, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе краевого управления СК РФ.

Напомним, сразу четыре ДТП произошло на выезде из села Ивановское Кочубеевского района утром 19 ноября. Столкнулись грузовик Scania, рейсовый микроавтобус, «ВАЗ-2109», Lada Kalinа, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Установлено, что «Газель» с 10 пассажирами следовала в Ставрополь из Карачаево-Черкесии. Ранее в управлении ГИБДД предположили, что водитель микроавтобуса не смог вовремя затормозить и избежать аварии из-за изношенной резины.

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«По данному факту начата проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, после ДТП в больницу с травмами были доставлены девять человек, медики приняли решение о госпитализации троих из них. По данным регионального минздрава, двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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