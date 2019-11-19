Берлин, 19 ноября 2019, 14:23 — REGNUM Разведение сил в Донбассе должны произойти вдоль всей линии соприкосновения сторон и как можно скорее, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас пред отлётом на Украину, сообщило 19 ноября информационное агентство «Укринформ».
Он отметил, что разведение сил, проведённое на участках возле населённых пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская «облегчило жизни тысячам людей».
Маас отметил, что Германия и Франция будут всемерно содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас отменил визит в зону разведения сил из-за плохих погодных условий.
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