Берлин, , 14:23 — REGNUM Разведение сил в Донбассе должны произойти вдоль всей линии соприкосновения сторон и как можно скорее, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас пред отлётом на Украину, сообщило 19 ноября информационное агентство «Укринформ».

Он отметил, что разведение сил, проведённое на участках возле населённых пунктов Петровское, Золотое и Станица Луганская «облегчило жизни тысячам людей».

«Разведение сил, которое стало возможным в этих трёх местах благодаря упорной дипломатической работе, необходимо как можно быстрее реализовать на всей линии соприкосновения», — подчеркнул дипломат.

Маас отметил, что Германия и Франция будут всемерно содействовать урегулированию конфликта в Донбассе.

«Я хочу прозондировать с президентом (Украины Владимиром Зеленским — ИА REGNUM), его правительством то, какие препятствия на этом пути необходимо убрать, а также какие шаги последних недель мы можем взять за основу [для дальнейшего урегулирования]», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Маас отменил визит в зону разведения сил из-за плохих погодных условий.

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