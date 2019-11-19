Симферополь, 19 ноября 2019, 14:47 — REGNUM Жителя Белгорода признали виновным в исполнении заказного убийстве евпаторийского предпринимателя и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в 2016 году 38-летний евпаториец взял 4 млн рублей в кредит для развития бизнеса и передал деньги компаньону, который решил их не возвращать и организовал убийство партнёра по бизнесу. Предприниматель нанял своего знакомого, жителя Белгорода, которому пообещал 1 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле курортного города Саки в бытовой драке был убит начальник местного отделения МЧС.