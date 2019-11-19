Симферополь, , 14:47 — REGNUM Жителя Белгорода признали виновным в исполнении заказного убийстве евпаторийского предпринимателя и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом 19 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в 2016 году 38-летний евпаториец взял 4 млн рублей в кредит для развития бизнеса и передал деньги компаньону, который решил их не возвращать и организовал убийство партнёра по бизнесу. Предприниматель нанял своего знакомого, жителя Белгорода, которому пообещал 1 млн рублей.

«Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему жителю Белгорода. Он признан виновным в совершении убийства по найму, краже, совершённой группой лиц с причинением значительного ущерба гражданину, похищении у гражданина паспорта… Он приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле курортного города Саки в бытовой драке был убит начальник местного отделения МЧС.

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