Саки, Крым, , 15:56 — REGNUM

Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС РК.

«Начальник МЧС по городу Саки Ярослав Мамаенко погиб в ночь на 16 августа. Бытовая ссора переросла в драку, во время которой ему нанесли ранения несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице», — уточнили в МЧС.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии. По предварительным данным в убийстве подозревается житель Евпатории 1988 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в крымском курортном городке Саки был задержан заместитель постпреда главы Чечни в РК. По данным МВД, в городском кафе полиция застала около десяти вооружённых мужчин, которые избивали бизнесмена. Он якобы отказался отдавать долю в бизнесе. В ходе задержания у нападавших были обнаружены боеприпасы, несколько единиц стрелкового оружия, а также золотой пистолет.

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