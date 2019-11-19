Москва, , 13:09 — REGNUM Редактор информагентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова найдена живой, сообщили 19 ноября в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

«Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 29-летняя женщина ушла из дома на улице Весенней и пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам её матери, девушка в день исчезновения отправилась в церковь, при ней не было ни денег, ни документов, ни телефона.

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