Москва, , 11:24 — REGNUM Уголовное дело об убийстве возбуждено после исчезновения в Москве сотрудницы информационного агентства Маргариты Игнатовой. Об этом сообщает 19 ноября пресс-служба столичного главка СКР.

Следствию известно, что 17 ноября 29-летняя женщина ушла из дома на улице Весенней, с тех пор её местонахождение неизвестно. Отметим, возбуждение дела об убийстве — стандартная практика в подобных случаях.

Издание «Лайф» уточняет, что Игнатова — редактор информагентства «Интерфакс». По словам её матери, девушка в день исчезновения отправилась в церковь, при ней не было ни денег, ни документов, ни телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летняя женщина пропала ранее в Красноярском крае. По версии следствия, её убил знакомый мужчина. Подозреваемый задержан.

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