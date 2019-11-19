Красноярск, , 08:12 — REGNUM Задержан подозреваемый в убийстве 29-летней жительницы Красноярского края, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в Главном следственном управлении СКР по краю и Хакасии. 18 ноября следствие объявило о возбуждении уголовного дела по факту её безвестного исчезновения.

Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 15 ноября женщина уехала на своём автомобиле «Хендай Солярис» в поселок Арейское и пропала.

18 ноября по подозрению в её убийстве задержали 31-летнего жителя Красноярска. Мужчина дал признательные показания и показал, где бросил автомобиль. Также он сообщил предположительное место, где находится тело убитой.

По предварительной версии следствия, вечером 15 ноября женщина приехала в село Арейское, чтобы выяснить отношения со своим знакомым мужчиной. Затем они вместе поехали в Красноярск. По пути в районе одной из заброшенных воинских частей в ходе ссоры мужчина нанёс девушке несколько смертельных ударов куском арматуры. После этого он засыпал тело строительным мусором.

На принадлежащем женщине автомобиле он доехал до Красноярска и бросил иномарку на одной из улиц в Октябрьском районе.

Обстоятельства с преступления устанавливаются.

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