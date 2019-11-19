Хабаровск, , 10:21 — REGNUM Циклон, который принёс в Хабаровский край обильные снегопады и метели, уходит на Сахалин. На побережье Татарского пролива усилилась метель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Ванино и Советской Гавани снегопад, как отмечают в МЧС региона, достиг категории опасного явления. Там уже выпало 25 мм осадков.

На дорогах побережья Татарского пролива очень сложная обстановка, снежные заносы. Днём, 19 ноября, там образовалась пробка из увязшего в снегу автобуса и легковых автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон обрушился на регионы ДФО. Перекрыты междугородние автотрассы, отменены рейсы в аэропортах.