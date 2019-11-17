18 Ноября
 
5:03

Снегопад в приморском городе Арсеньеве. Фото: Алексей Суконкин, ИА REGNUM

4:58

Важная дорога перекрыта из-за снегопада во Владивостоке

Во избежание трагедий ГАИ Владивостока приняло решение перекрыть объездную дорогу Седанка — Патрокл.

4:49

Снегопад обрадовал тигров и львов в зоопарке Приморья: фото

Питомцы зоопарка «Чудесный» в Уссурийске встретили первый снегопад. Фото: пресс-служба зоопарка

4:46

Цены на такси во Владивостоке взлетели в два раза из-за сильного снегопада

Традиционно с выпадением снега во Владивостоке поднимаются цены на такси. Некоторые автовладельцы всё же прислушиваются к призывам властей и отказываются использовать личные транспортные средства. Таксомоторные компании взвинтили цены в два раза.