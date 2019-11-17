Сильный снегопад обрушился на регионы Дальнего Востока утром 18 ноября. Больше всего пострадал Владивосток. Ночью здесь шёл дождь, который к утру сменился сильным снегопадом. Жителей столицы Дальнего Востока в понедельник ожидал транспортный коллапс. Все новости о последствиях непогоды в трансляции ИА REGNUM.