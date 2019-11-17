18 Ноября
5:03
Снегопад в приморском городе Арсеньеве. Фото: Алексей Суконкин, ИА REGNUM
4:58
Важная дорога перекрыта из-за снегопада во Владивостоке
Во избежание трагедий ГАИ Владивостока приняло решение перекрыть объездную дорогу Седанка — Патрокл.
4:49
Снегопад обрадовал тигров и львов в зоопарке Приморья: фото
Питомцы зоопарка «Чудесный» в Уссурийске встретили первый снегопад. Фото: пресс-служба зоопарка
4:46
Цены на такси во Владивостоке взлетели в два раза из-за сильного снегопада
Традиционно с выпадением снега во Владивостоке поднимаются цены на такси. Некоторые автовладельцы всё же прислушиваются к призывам властей и отказываются использовать личные транспортные средства. Таксомоторные компании взвинтили цены в два раза.