Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 06:56 — REGNUM На фоне обысков в компании «ТОРЭКС», которую связывают с семейным бизнесом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, общественник из Комсомольска-на-Амуре Олег Паньков, известный своим эксцентричным поведением, зовёт горожан на митинг в поддержку губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Общественник уже подал заявку в мэрию города. Количество предполагаемых участников акции — 200 человек, но Паньков уверен, что придет намного больше людей, пишет ИА Амурмедиа.

При этом общественник в разговоре с журналистами выразил сильную обеспокоенность по поводу того, что городские власти не разрешат проводить митинг. Это вызывает недоумение, поскольку новый мэр Комсомольска-на-Амуре, Александр Жорник, однопартиец губернатора Фургала по ЛДПР, один из его ближайших соратников.

Паньков выразил уверенность в том, что обыски в «ТОРЭКС» — политические игры, направленные против губернатора.

Общественник Олег Паньков «Я протестую против начатых политических игр. Уверен, что у обысков в «ТОРЭКС», о которых все сейчас говорят, исключительно политическая подоплека. Таким образом на неугодного губернатора оказывается давление».

Дальневосточные телеграм-каналы уже назвали инициативу Панькова «несусветной глупостью». В частности, телеграм канал «Нешпорт» написал:

«Уже очевидно, что это несусветная глупость и ошибка. Если вопросы к губернатору у правоохранителей действительно появятся, то «живой щит» из жителей вряд ли защитит».

Другой телеграм-канал, обратил внимание на то, что, если налоговые нарушения в «ТОРЭКСе» окажутся правдой, то губернатору Фургалу придётся как-то объясняться с избирателями, поскольку именно он является непримиримым противником любых налоговых послаблений в регионе: отказал в снижении транспортного налога жителям, лишил налоговых преференций крупных инвесторов из числа добывающих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, на предприятиях «ТОРЭКС», крупной промышленной металлургической группы, которую связывают с семьёй губернатора Фургала, супруга которого владеет частью долей в различных компаниях холдинга, прошли обыски, выемка документов. Аналогичные оперативные мероприятия прошли также в офисе сенатора от Хабаровского края Елены Грешняковой (ЛДПР). Никто не задержан. Единственный на Дальнем Востоке электроплавильный металлургический завод «Амурсталь», главный актив «ТОРЭКС», работает в штатном режиме. Официальных комментариев правоохранительные органы пока не дали.