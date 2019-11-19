Хабаровск, , 05:11 — REGNUM Обыски в офисах компании «ТОРЭКС», в состав которой входит крупнейший на Дальнем Востоке электроплавильный металлургический завод «Амурсталь», и который связывают с супругой губернатора края Сергея Фургала Ларисой Стародубовой, скорее всего связаны со старыми долгами компании по налогам. Сам завод «Амурсталь», являющийся крупнейшим налогоплательщиков в Хабаровском крае, продолжает работу в штатном режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным источника ИА Амурмедия, на «ТОРЭКС» действительно приходили сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли документацию. Никаких задержаний не было. Но речь, по данным источника агентства, идёт о старых долгах компании, которые перешли к «ТОРЭКСУ» «по наследству». Это могут быть долги «Амурстали», который был приобретен «ТОРЭКСом» в состоянии банкротства и в нерабочем состоянии. По версии источника, визит силовиков, скорее всего, не касается сегодняшней деятельности компании.

В сети, в телеграм-каналах ДФО, появилось видео, свидетельствующее о том, что какие-то оперативные мероприятия проводились даже в офисе сенатора от Хабаровского края и ближайшей сторонницы Сергея Фургала Елены Грешняковой. При этом никаких официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

СМИ отмечают, что сразу после начавшейся паники, странные изменения произошли на сайте «ТОРЭКС» — теперь, чтобы ознакомиться с историей компании, необходимо ввести какой-то пароль.

В декабре 2018 года региональные СМИ сообщали о том, что компания «ТОРЭКС — Хабаровск» задолжала Газпрому за поставленный на «Амурсталь» газ 73 млн рублей. Примечательно, что дирекция завода, отвечая на запросы СМИ, категорически отрицала наличие долгов, однако газовики сообщали о долге совершенно официально, на сайте своего хабаровского подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ сообщили о обысках в компании «ТОРЭКС», которую связывают с супругой губернатора Хабаровского края Ларисой Стародубовой, ей принадлежит 25% активов компании.