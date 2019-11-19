Хабаровск, , 05:42 — REGNUM Утром 19 января было восстановлено движение рейсовых автобусов по федеральной автотрассе А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Движение по трассе автобусов было закрыто 18 ноября в связи с непогодой: в течение суток в Приморье выпала более чем полуторамесячная норма осадков.

В круглосуточных работах по очистке дороги были задействованы 62 дорожные машины.

В связи с сильным снегопадом, вызванным циклоном, 18 ноября движение также было ограничено еще на двух федеральных трассах Хабаровского и Приморского краёв.

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