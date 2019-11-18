Артём, Приморский край, 18 ноября 2019, 08:53 — REGNUM В городе Артёме из-за массового дорожно-транспортного происшествия оказался полностью блокирован участок федеральной трассы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На участке дороги от трассы Владивосток — Хабаровск, ведущей к центру города Артёма, на сложном повороте из-за гололёда и отсутствия песко-соляного покрытия произошло несколько ДТП, в результате чего проезд по дороге оказался блокирован.
Как сообщало ИА REGNUM, во избежание серьёзных ДТП, Госавтоинспекция Владивостока перекрыла объездную дорогу «Седанка — Патрокл», а также спуск на улице Шефнера во Владивостоке.