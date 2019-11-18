Венеция, Италия, , 19:33 — REGNUM Неделя потопов в итальянской Венеции стала самой сильной с начала статистических измерений в 1872 году, 18 ноября передает агентство Reuters.

Во вторник 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см — это чуть меньше рекордных 194 см в 1966 году.

В течение недели после этого уровень воды в Венеции несколько раз поднимался больше, чем на 140 см, и 17 ноября зафиксировал очередной максимум в 160 см.

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