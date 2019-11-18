Венеция, Италия, 18 ноября 2019, 18:42 — REGNUM Ввиду нормализации ситуации и снижения уровня подтопления городских улиц школы и музеи Венеции в понедельник, 18 ноября, возобновили свою работу, сообщили местные власти в понедельник, 18 ноября.
Также возобновлены перевозки на катерах. Местные власти тем временем приступили к подсчету ущерба от наводнения.
Как сообщалось ранее, наводнение ноября 2019 года стало самым масштабным за последние полвека. Уровень воды в лагуне поднимался на 187 сантиметров. Предварительно нанесенный городу ущерб оценивается в миллиард евро.