История вопроса

В ноябре 2019 года в Венеции произошло второе самое масштабное за всю историю наблюдений наводнение. Уровень воды в лагуне поднялся на 187 см вместо предполагаемых 120 см. Подтопленной оказалась почти вся территория города. Местные власти оценивают ущерб в сотни миллионов евро. Национальные власти пообещали ускорить строительство дамбы, которая строится с 2003 года и на которую уже потрачено 7 млрд евро. Работы должны быть завершены весной 2021 года.