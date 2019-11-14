Иволгинский район, Бурятия, , 08:59 — REGNUM В Бурятии завершился судебный процесс над нерадивой матерью, обвиняемой в смерти своего сына по неосторожности. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Иволгинского районного суда.

В тот день 3 августа женщина возвращалась из гостей и была пьяна. Заходя во двор она дважды уронила ребёнка на кирпичи, после чего легла спать. Наутро она обнаружила ребёнка мёртвым.

«Испугавшись ответственности за смерть ребенка, В. положила тело умершего сына в отсек дивана. После чего она ушла из дома, где отсутствовала несколько дней. Тело ребенка было обнаружено под диваном родственниками В. спустя несколько дней», — сообщили в суде.

Эксперты пришли к выводу, что ребёнок умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

В результате суд признал женщину виновной и приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.

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