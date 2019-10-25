Улан-Удэ, , 12:44 — REGNUM В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет местная жительница по обвинению в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну. Подробности дела сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ранее работавшая учителем 34-летняя женщина после развода с мужем стала злоупотреблять спиртными напитками. 3 августа 2019 года, выпив дома спиртное, она пошла к знакомому для продолжения гулянки. При этом взяла с собой годовалого ребёнка. Возвращалась домой женщина вечером уже в состоянии опьянения.

«Открывая калитку, она не удержала в руках ребёнка и уронила его. Затем подняла — и опять уронила. Мальчик при падении ударился головой об обломки кирпичей, валявшихся возле ограды. Затем мать все же смогла открыть калитку, занесла ребенка в дом, положила на диван спать и сама уснула рядом», — сообщили в СКР.

На следующее утро она обнаружила ребёнка мёртвым. Испугавшись, женщина спрятала его в один из отсеков дивана, после чего ушла из дома и на протяжении почти недели распивала спиртные напитки. Тело мальчика было обнаружено 9 августа сестрой обвиняемой.

Мать была задержана и уже дала признательные показания. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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