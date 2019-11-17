Москва, , 22:32 — REGNUM Сообщение о минировании аквапарка «Мореон» в Москве не подтвердилась, об этом 17 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кинолог с собакой Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

По словам собеседника издания, здание аквапарка проверили кинологи и другие специалисты экстренных служб.

«Взрывное устройство не нашли», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что здание аквапарка заминировано. Прибывшие на место сотрудники спецслужб эвакуировали около двух тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге участников ЛГБТ-кинофестиваля эвакуировали после сообщения о минировании.

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