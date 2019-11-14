Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM Участников ЛГБТ-кинофестиваля эвакуировали после сообщения о минировании в Санкт-Петербурге. Об этом 14 ноября сообщил портал «Невские новости».

Сообщение о минировании, полученное из анонимного источника, приостановило работу ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в Санкт-Петербурге. Участников мероприятия попросили покинуть здание отеля «Сокос» в Биржевом переулке, где проходит кинофестиваль.

При этом уточняется, что людей эвакуировали только из здания кинотеатра, постояльцы отеля остались в номерах. На месте происшествия работают представители экстренных служб, специалисты-взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Улица, на которой находится отель, перекрыта.

Отмечается, что данное сообщение об угрозе взрыва уже не первое на этом кинофестивале. В предыдущие годы неизвестные уже не раз сообщали о минировании во время мероприятия, создавая трудности организаторам.

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