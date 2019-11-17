Москва, , 16:47 — REGNUM Проведение турнира по боевым искусствам было пресечено сотрудниками центра противодействия экстремизму на севере Москвы. Об этом 17 ноября сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Турнир по боевым искусствам в память Ивана Хуторского, который проводится с 2009 года, был прерван оперативниками центра «Э» и бойцами Росгвардии. Были задержаны 27 человек. Задержанные доставлены в отделения полиции в районах Сокол, Аэропорт и Войковский.

Уточняется, что среди задержанных был один из подозреваемых в причастности к акциям в Москве, проходившим 27 июля. Он проходил по делу о массовых беспорядках в качестве подозреваемого, однако позднее с него были сняты все обвинения.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют участников мероприятия на причастность к событиям 27 июля, когда в центре Москвы состоялась несанкционированная акция, в которой приняли участие около 3,5 тыс. человек. В тот день полицией были задержаны более 1000 человек. Было возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия к представителям власти и о массовых беспорядках. В связи с уголовным делом были арестованы десять человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рассмотрении жалобы Московским городским судом на заочный арест участника протестных акций в Москве 27 июля Айдара Губайдулина, который сбежал из РФ, несмотря на подписку о невыезде.

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