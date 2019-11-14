Москва, , 10:12 — REGNUM Московский городской суд 2 декабря рассмотрит жалобу на заочный арест покинувшего России участника протеста 27 июля в столице Айдара Губайдулина, который ранее дал подписку о невыезде. Об этом 14 ноября рассказал его адвокат Максим Пашков.

«Апелляция на заочный арест Губайдулину назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 11:15 мск 2 декабря», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Губайдулин был задержан после несанкционированной акции в Москве 27 июля. Ему предъявили обвинение в угрозе применения насилия к представителю власти.

В конце октября Басманный суд Москвы вынес решение о его заочном аресте, поскольку он покинул территорию России, несмотря на то, что дал подписку о невыезде.

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