Рязань, , 18:26 — REGNUM В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.

По его словам, ЧП произошло в поселке Листвянка во время испытательного полета. По предварительной версии, произошел отказ техники. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года беспилотный летательный аппарат вертолётного типа потерпел крушение в Рязанской области. Падение произошло возле населенного пункта Романцево. Упавший беспилотник принадлежал АО «Центр научно-технических услуг «Динамика».

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