Рязань, , 11:40 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолётного типа потерпел крушение в Рязанской области. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Падение БПЛА произошло около 08:35 мск возле населенного пункта Романцево. Упавший беспилотник принадлежал АО «Центр научно-технических услуг «Динамика».

В результате падения возгорания не произошло, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.

Упавший БПЛА «К2» относился к вертолётному типу и был создан по спецзаказу министерства обороны РФ центром «Динамика», специализирующемся на разработке беспилотных систем и авиатеренажеров.

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