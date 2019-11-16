Всеволожск, Ленинградская область, , 16:13 — REGNUM Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщили 16 ноября в региональном главном управлении МЧС РФ.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, на место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения. Причина ЧП — отказ одного из двигателей, самолет совершал учебный полет.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа 2019 года в двух километрах от села Подстепки Самарской области произошло крушение одноместного самолета Як-55. На борту самолета находился один пилот, он погиб на месте, самолет был полностью разрушен. Возбуждено уголовное дело.

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