Самара, , 12:26 — REGNUM

Уголовное дело после падения легкомоторного самолета под Самарой, в результате которого погиб пилот, возбудили следователи Приволжского следственного управления на транспорте, 19 августа сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Следователями установлено, что самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис», расположенного в селе Подстепки Самарской области.

Следователями рассматриваются две версии катастрофы. Первая это техническая неисправность самолета, и вторая — ошибка пилотирования. На месте падения самолета работают следователи.

«Проведен первоначальный комплекс проверочных действий, в ближайшее время с целью установления причин произошедшего будут назначены соответствующие экспертизы, а также проведен весь комплекс необходимых следственных действий», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 18 августа 2019 года в 13:20 часов в двух километрах от села Подстепки Самарской области произошло крушение одноместного самолета Як-55. На борту самолета находился один пилот 1970 г.р. он погиб на месте, самолет полностью разрушен.