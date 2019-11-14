Гайсин, , 13:58 — REGNUM Пожар на складе 59-й бригады ВСУ в Винницкой области нанёс ущерб в размере 10,5 млн гривен или почти $432 тыс. сообщили 14 ноября в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Огнём уничтожено имущество, хранившееся в здании: около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и прочее», — сказано в сообщении.

Пожар охватил площадь 200 кв. метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона совместно с государственным бюро расследований Украины проводит расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Гайсин Винницкой области Украины загорелся склад с военной амуницией. Пожар тушили в течение четырёх часов. Никто не пострадал.

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