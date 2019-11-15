Москва, , 13:05 — REGNUM МЧС России вышлет авиацию для тушения пожара на Сухумском перевале 15 ноября. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

«Я только что разговаривал с коллегами из России, и мы пришли к тому, что сегодня приступим к тушению пожара на Сухумском перевале с помощью авиации. Все согласовано, ждем в ближайшие часы авиацию», — отметил Квициния.

По словам главы МЧС республики, на территории Сухумского перевала зафиксировано несколько очагов возгорания. Сейчас пламенем охвачено около ста гектаров леса. Горят опавшая на землю сухая листва и трава.

«Мы опасаемся только того, что поднимется ветер и начнется верховой пожар, но пока этого, к счастью, не произошло», — сказал министр.

Квициния указал, что на тушение пожара на Сухумском перевале понадобится от одного до двух дней. Абхазская сторона должна будет взять на себя только обеспечение топливом российской авиационной техники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первые очаги пожара в лесу на Сухумском перевале спасатели МЧС Абхазии обнаружили утром 10 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли, так как требовалась спецавиация.

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Кивицния 11 ноября облетел на вертолете место возгорания, после чего обратился к МЧС России с просьбой о помощи в тушении лесных пожаров в труднодоступной горной части республики.

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