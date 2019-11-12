Сухум, , 16:15 — REGNUM 12 ноября в Абхазии зафиксированы новые очаги лесных пожаров в высокогорных районах. На этот раз в Очамчырском и Ткуарчалском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Огонь распространяется в труднодоступном месте, подъезд спецтехники к месту возгорания затруднён. 15 человек личного состава ПСЧ г. Очамчыра направлены на тушение пожара в высокогорный район над селом Джгерда. 10 специалистов направлены на тушение пожара в Ткуарчалском районе. К их тушению привлечены до 10 человек личного состава. Причиной этих возгораний является человеческий фактор. МЧС Абхазии отмечает, что распространению пожаров также способствует сухая и тёплая погода.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 ноября в Абхазии загорелся лес в районе Двуречья и высокогорного села Псху. Глава МЧС республики направил официальное письмо в адрес чрезвычайного ведомства РФ, в котором попросил выделить спецавиацию для тушения пожара с воздуха.

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