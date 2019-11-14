Сакраменто, США, , 23:55 — REGNUM Число погибших в результате стрельбы в школе в американском штате Калифорния возросло до двух человек. Об этом 14 ноября заявил журналистам шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Виллануева.

Шериф заявил, что из госпиталя сообщили о гибели ещё одного раненого в результате стрельбы в школе Saugus High School. Скончался 14-летний пострадавший.

Таким образом, число погибших в результате стрельбы достигло двух человек: ранее сообщалось о гибели 16-летней девушки. Ещё две девушки 14 и 15 лет и двое подростков 14-ти лет в настоящее время находятся в госпитале с травмами различной степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе, которую устроил неизвестный на территории кампуса школы Saugus High School, находящейся недалеко от Лос-Анжелеса. В результате стрельбы было ранено шесть человек. Сообщалось о гибели одного пострадавшего.

В настоящее время подозреваемый в стрельбе задержан и помещён с ранениями в больницу. По предварительным данным, стрельбу в школе затеял 16-летний подросток, учащийся этой же школы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии умер один из пострадавших в ходе расстрела школы