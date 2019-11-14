Вашингтон, , 21:52 — REGNUM В одной из больниц американского штата Калифорния умер один из пострадавших при расстреле в школе, сообщает 14 ноября официальный аккаунт больницы Henry Mayo в Twitter.

По информации медиков, скончалась раненая женщина. Ещё двое мужчин, раненых там же, остаются в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на территории кампуса школы Saugus High School, расположенной на 65 км севернее Лос-Анджелеса, мужчина в чёрной одежде устроил стрельбу, ранив шесть человек.

Позднее он был задержан местной полицией и сейчас помещён в одну из больниц.

Ранее СМИ сообщили о том, что стрелявший покончил с собой.

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