Москва, , 19:08 — REGNUM Открытое горение на складе ликвидировали пожарные в районе трёх вокзалов в городе Москве. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Общая площадь пожара достигла 700 кв. метров, в 16:44 было объявлено о локализации возгорания. В настоящее время ликвидировано открытое горение, тушение пожара продолжается.

Информация о пожаре на складе поступила в МЧС в 14:44. Возгорание произошло на территории складского помещения на Комсомольской площади. По предварительным данным, на складе хранились искусственные ели и цветы, из-за этого при горении наблюдалось сильное задымление. Пострадавших в результате пожара нет.

На месте пожара работают более 220 человек и 73 единицы техники, а также лаборатория ГУ МЧС по Москве. Превышение предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в помещении склада в районе трёх вокзалов в городе Москве.

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