Москва, , 17:48 — REGNUM Площадь возгорания на территории цветочного склада в районе трёх вокзалов в Москве достигла 700 кв. метров. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о пожаре на складе на Комсомольской площади поступила в МЧС по городу в 14:44 мск. Изначально площадь возгорания составила 400 кв. метров. Размер горящего складского помещения составляет 150 на 30 метров, существует угроза перехода пламени на близко расположенные строения.

Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. в тушении пожара принимают участие 76 человек и 22 единицы техники, на место происшествия выдвинулся пожарный поезд.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе в городе Жуковский в Подмосковье. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров.

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