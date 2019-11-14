Душанбе, , 15:12 — REGNUM Останки женщины, предположительно российской туристки, пропавшей в августе, найдены в одном из охотничьих угодий Таджикистана. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщил «Спутник Таджикистан» со ссылкой на охотников, обнаруживших тело.

Известно, что кроме останков женщины был найден её рюкзак, в котором находился паспорт погибшей, деньги и фотоаппарат. Само же тело сильно обезображено «и даже практически уничтожено».

Охотники, обнаружившие останки, предположили, что тело женщины от реки на территорию охотничьего угодья отнесли дикие звери возможно, медведь.

Останки и личные вещи погибшей забрали сотрудники милиции, прибывшие на место «находки».

Напомним, в середине августа 2019 года при переходе моста в горную реку в реку Хингоб в Тавильдаринском районе сорвалась 61-летняя россиянка. Продолжительные поиски не дали результата.

Ранее в сюжете: В Таджикистане пропала туристка из России, упавшая в горную реку