Душанбе, , 08:59 — REGNUM

Спасатели в Таджикистане продолжают поиски российской туристки, которая упала с моста в горную реку Хингоб на востоке страны. Об этом заявил глава пресс-службы комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умед Юсуфи.

По его словам, 61-летняя Ирина Петрикова совместно с четырьмя туристами из России переходила мост и упала в реку Хингоб в Тавильдаринском районе. Обстоятельства падения неизвестны.

Юсуфи отметил, что спасатели и полицейские продолжают поиски на протяжении трех дней. Отмечается, что, вероятнее всего, тело женщины было отнесено далеко по течению.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в горах Таджикистана погиб российский альпинист Василий Дроздов. Мужчина погиб из-за обвала участка рельефа в горах Гиссаро-Алая во время восхождения на вершину Бодходна (5152 метра).

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