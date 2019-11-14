Донецк, , 15:03 — REGNUM Украинские силовики задержали и разоружили боевиков националистических формирований, сообщили 14 ноября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В районе населённого пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов, а также отмечены вооружённые столкновения регулярных подразделений вооружённых формирований Украины с радикалами. Имеются потери с обеих сторон», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на автомобиль командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Коростелёва в районе населённого пункта Богдановка. Транспортное средство было обстреляно из гранатомёта. Четыре боевика ВСУ, включая командира бригады, были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главарь «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал жителей Украины готовиться к досрочному прекращению полномочий президента Украины и парламента.

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