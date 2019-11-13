Киев, 13 ноября 2019, 22:36 — REGNUM Жителям Украины следует готовиться к досрочному прекращению полномочий президента Украины и Верховной рады, заявил бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Бывший депутат Рады заявил, что всеобщее избирательное право является злом для Украины.
Ярош считает, что высокие должности на Украине должны занимать только участники гражданской войны в Донбассе. Он также призвал жителей Украины выбрать себе вождя:
Глава радикалов отметил, что следующим президентом Украины должен стать представитель ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярош обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что незаконные «добровольческие» бандформирования якобы поддерживает «вся Украина», и что если Зеленский не прекратит «наезды», то «плохо будет всем».
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