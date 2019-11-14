Москва, , 12:56 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения подготовить отчет о причинах стрельбы в благовещенском колледже.

По его словам, министерство должно внимательно проанализировать ситуацию, так как подобное происшествие происходит не первый раз. Акценты расставит следствие и определит меру вины, добавил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

По данному факту следователи возбудили два уголовных дела. В Благовещенск для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

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