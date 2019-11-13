В Благовещенске, в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент устроил стрельбу. Сообщение в полицию поступило утром, 14 ноября. Здание колледжа оцепили спецслужбы. Количество жертв уточняется. Подробности произошедшего в трансляции ИА REGNUM.