14 Ноября
5:53
В Благовещенске студент устроил стрельбу в стенах колледжа
Местные СМИ пишут, что молодой человек взял заложника, а стрельба велась, предположительно, из дробовика.
5:50
Сообщается, что студент, открывший стрельбу в колледже, покончил с собой.
5:49
В Приамурье студент устроил стрельбу в колледже
Люди выбегают из здания колледжа в панике, без верхней одежды.
5:48
Полицию вызвала сотрудница ортопедического салона, который находится в одном здании с техникумом.
5:48
Очевидцы сообщают о том, что слышали минимум 5 выстрелов.