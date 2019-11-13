14 Ноября
 
5:53

В Благовещенске студент устроил стрельбу в стенах колледжа

Местные СМИ пишут, что молодой человек взял заложника, а стрельба велась, предположительно, из дробовика.

5:50

Сообщается, что студент, открывший стрельбу в колледже, покончил с собой.

5:49

В Приамурье студент устроил стрельбу в колледже

Люди выбегают из здания колледжа в панике, без верхней одежды.

5:48

Полицию вызвала сотрудница ортопедического салона, который находится в одном здании с техникумом.

5:48

Очевидцы сообщают о том, что слышали минимум 5 выстрелов.