Москва, , 11:21 — REGNUM Сбежавший из России участник протестной акции в Москве Айдар Губайдулин арестован заочно. Решение такой мере пресечения подозреваемому в применении насилия в отношении представителя власти вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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На состоявшемся сегодня, 30 октября. заседании суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Айдара Губайдулина, который в настоящее время находится в международном розыске.

«Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ», — уточнили в суде.

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Как сообщало ИА REGNUM, Айдар Губайдулин был задержан в августе по подозрению в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Ему обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья»). Однако, находясь под подпиской о невыезде, фигурант уголовного дела сбежал из России.

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