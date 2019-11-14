Магадан, Магаданская область, , 10:05 — REGNUM В Магадане пьяный мужчина 14 ноября ранним утром пытался прорваться в детский сад, при этом не пускающим его двоим женщинам, он угрожал, что будет стрелять. Полиция на вызов приехала лишь через 40 минут, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На подходе к двери детского сада, воспитатель увидела мужчину, который её догнал и потребовал впустить его в здание сада. Он был пьян. На отказ его впустить, неадекватный мужчина ругался матом.

По информации «Весьма», воспитатель позвонила коллеге и рассказала о происходящем, та вызвала полицию.

Когда вторая сотрудница подошла к детскому саду, мужчина продолжал требовать, чтобы его впустили. Уже вдвоём они уговаривали его покинуть территорию сада.

Они в 7:50 второй раз позвонили в полицию, напомнив, что уже скоро начнут в сад приходить дети, при этом сами вышли с территории учреждения, за ними последовал и нарушитель, продолжая сыпать нецензурной бранью и угрозами, что достанет оружие и будет стрелять.

Женщины сели в машину и отъехали на расстояние, мужчина увидел новую «жертву» — он пристал к подростку, который шёл в школу, потом к мужчине с двумя детьми и в конце концов удалился в сторону магазина.

Полиция приехала по вызову в 8:15.

«Так и хочется закричать: «Как же так! Вызов поступил из детского сада, который посещают 240 детей!!! А наряд приехал спустя 40 минут!!! К чему все фиктивные проверки, приказы вышестоящих организаций, пропаганда безопасности, если полицейский наряд едет в течение такого времени, а задержав виновного, отпускает его из полицейского участка!?», — цитирует автора сообщения портал «Весьма».

Как сообщало ИА REGNUM, в стране участились трагические случаи с убийствами и пострадавшими в ходе происшествий в учреждениях образования. Потрясла трагедия в детском саду Нарьян-Маре, где пьяный местный житель зарезал ребёнка, а 14 ноября студент колледжа расстрелял своих однокурсников в Благовещенске.