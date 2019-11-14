Хабаровск, , 05:40 — REGNUM На морское побережье в центральной части Хабаровского края выпало около месячной нормы осадков. Об сообщает Дальневосточное управление гидрометцентра.

По информации синоптиков, сильный ветер и осадки отмечаются практически на всей территории Хабаровского края, кроме южных районов. В настоящее время циклон, пришедший из Китая, смещается на Сахалин.

В Хабаровске к вечеру ожидается усиление ветра с 17 м/с до 25 м/с. На побережье возможны порывы до 33 м/с. К ночи на 15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до −16… −18°C.

Также уточняется, что за ночь в Советско-Гаванском районе, на побережье Татарского пролива, выпала почти месячная норма (более 40 мм) осадков в виде снега и мокрого снега.

Ка сообщало ИА REGNUM, обширный циклон, накрывший Дальний Восток, оказывает влияние и на соседние регионы. Ухудшение погоды приводит к прерыванию морских и воздушных сообщений.

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