Владивосток, , 03:54 — REGNUM Снежный циклон, обрушившийся на регион 13 ноября, привёл к прекращению полётов в в аэропорты в поселках Терней, Дальнегорск и Кавалерово, расположенные в северной части Приморского края. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток.

Циклон из Китая, о приближении которого предупреждали метеорологи, принёс в регион обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, и порывистый ветер до 28 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ухудшение погоды в связи с циклоном нарушило транспортные сообщения и в других регионах Дальнего Востока. Например, утром 14 ноября о закрытии паромной переправы между материковым Хабаровским краем и островом Сахалин объявило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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