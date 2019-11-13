Каир, , 23:31 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё 15 получили травмы в результате взрыва на трубопроводе в египетской провинции Бухейра. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и народонаселения страны.

Взрыв произошёл на топливопроводе, по которому доставляется бензин из Александрии в Каир. По предварительной информации, взрыв произошёл из-за утечки бензина, образовавшейся в результате незаконной врезки в трубопровод.

Как сообщил Хишам Амны, губернатор провинции Бухейра, мечтные жители предприняли попытку хищения топлива из трубопровода. При сливании бензина произошло воспламенение паров горючей жидкости с последующим взрывом.

В настоящее время силам гражданской обороны удалось локализовать возгорание на трубопроводе и взять под контроль ситуацию на участке.

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