Богота, , 04:12 — REGNUM Взрыв, организованный неизвестными преступниками на нефтрепровод Trascopeino компании Ecopetrol стала 19 за год случаем атаки на нефтяные артерии Колумбии, сообщает 5 октября La República.

Инцидент произошел в районе в Орито (департамент Путумайо). «Атака привела к разрыву трубы и разливу нефти, что повлияло на реку Гуамуэс», — говорится в сообщении пресс-службы нефтяной компании.

Кроме того Ecopetrol сообщила, что активирует План действий в чрезвычайных ситуациях, регламентирующий взаимодействие с местными властями в случае увеличения рисков террористических атак и стихийных бедствий.

Напомним, нефтепровод Trascopeino соединяет месторождения Путумайо и Нариньо с тихоокеанским портом Тумако, откуда добываемая в Колумбии нефть идет на экспорт.