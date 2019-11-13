Москва, , 15:12 — REGNUM Гражданин Вьетнама пытался незаконно ввезти в Россию двух котят леопардовой кошки. Животных у иностранца изъяли в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает 13 ноября пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Котят с леопардовым окрасом таможенники обнаружили в багаже 45-летнего мужчины, который прибыл из Ханоя. Контейнер с ними был спрятан в картонной коробке.

Пассажир не имел при себе разрешения на перевозку животных, которые попадают под действие Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой флоры и фауны. Котят отправили в центр передержки животных, по факту происшествия проводится проверка.

Азиатская леопардовая кошка (Felis bengalensis) обитает в странах Центральной и Юго-Восточной Азии и похожа на обычную домашнюю кошку. Это животное можно приручить и держать в качестве домашнего питомца.