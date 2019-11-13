Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержано руководство регионального главного управления ФСИН, в настоящее время их допрашивают в управлении ФСБ, сообщает 13 ноября РЕН ТВ.

По данным телеканала, речь идет о расследовании дела о коррупции. Статус задержанных пока не известен.

Вместе с тем официального подтверждения или опровержения данной информации пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали руководителя регионального ГУ ФСИН Муслима Даххаева, а также его заместителей. Сообщалось, что их подозревают в разглашении информации, представляющей государственную тайну. Однако речь может идти о коррупции.

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