Ростов-на-Дону, , 13:03 — REGNUM Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, передает 13 ноября RT.

Он уточнил, что пока задержанных подозревают в разглашении информации, представляющей гостайну. Однако можно предположить, что позднее им предъявят обвинения в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября. Они отправлены на допрос.

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