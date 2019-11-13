Хабаровск, , 10:07 — REGNUM В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение. В районах края ожидается очень сильный снег. Местами снегопады могут быть настолько сильными, что попадают под категорию опасных метеорологических явлений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сильные и очень сильные осадки ожидаются в морских Ванино и Советской Гавани, Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах. Непогода накроет край 14−15 ноября. Помимо снегопадов, ожидается усиление ветра до 28 м/с.

В остальных районах края также ожидается непогода с усилением ветра до 15−20 м/с, но уже не с такими сильными осадками.

Ненастье в регион несёт циклон, который смещается через Японское море к побережью Татарского пролива.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды прервано морское сообщение между Сахалином и Курилами.