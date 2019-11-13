Южно-Сахалинск, , 07:55 — REGNUM Циклон прервал сообщение между Курилами и Сахалином. Плановый рейс теплохода «Игорь Фархутдинов» отменён. На севере острова идёт сильный снег, порывы ветра достигают 17 м/с, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Итуруп в ледовой блокаде: яиц нет, а на овощи и фрукты астрономические цены

Без сообщения между островами остались жители Сахалина, курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан. МЧС региона объявила экстренное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. В море в районе Курил зафиксировано сильное волнение. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты на «Игорь Фархутдинов», вернули деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, весной, когда с океана приходят тяжелые льды, Курилы часто оказываются в ледовой блокаде. Доставлять продукты и медикаменты приходится авиацией, что ведёт к резкому удорожанию.