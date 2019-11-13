Улан-Удэ, , 08:53 — REGNUM Несмотря на снижение рождаемости, младенческая смертность в Бурятии растёт огромными темпами. По данным Бурятстата, за первые восемь месяцев 2019 года здесь умерло 58 детей в возрасте до одного года.

«Коэффициент младенческой смертности составил 6,5 новорожденных на 1000 родившихся и увеличился на 27,5% в сравнении с январем — августом 2018 года», — добавили в ведомстве.

При этом за то же время в республике родилось 8307 ребёнка, что на 1072 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее власти Бурятии заявляли о намерении создать рейтинг-лист медицинских учреждений, при составлении которого будет учитываться количество смертельных случаев, в том числе среди младенцев. Этот вопрос был поднят после серии смертей младенцев в больнице Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая родители умерших детей вышли на акцию протеста с требованием отставки главврача медицинского учреждения. В результате глава больница была полностью ликвидирована как самостоятельное учреждение, а главврач уволена.

Читайте также:

После детских смертей в Бурятии создадут рейтинг-лист больниц

Родители умерших в больницах детей выдвинули требования властям Бурятии

К расследованию смерти младенца в Улан-Удэ привлечён ведущий эксперт страны